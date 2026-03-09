Haberler

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 11 Mart Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak maçı yönetecek. Meler'in yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara olacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 11 Mart Çarşamba günü Almanya'nın Bayer Leverkusen ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Leverkusen şehrindeki BayArena Stadı'nda, TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Müsabakada Cihan Aydın dördüncü hakem, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins ise AVAR olarak görev alacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
