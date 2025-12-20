Haberler

Eski milli halterci Halil Mutlu, ilkokul öğrencileriyle buluştu

Eski milli halterci Halil Mutlu, ilkokul öğrencileriyle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üç kez olimpiyat şampiyonu Halil Mutlu, Gazi Osman Paşa İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek spor hayatına dair deneyimlerini paylaştı ve gençlere sporun önemini vurguladı.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu, Gazi Osman Paşa İlkokulu öğrencilerle bir araya gelerek öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladı.

Halter tarihinde önemli bir yere sahip olan, 3 kez olimpiyat şampiyonu, 5 kez dünya şampiyonu ve 10 kez de Avrupa şampiyonluğu yaşayan, 20'den fazla dünya rekoru kıran 'Dinamo' lakaplı eski milli halterci Halil Mutlu, Gazi Osman Paşa İlkokulu öğrencileriyle buluştu.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Mutlu; spor hayatına nasıl başladığını, karşılaştığı zorlukları ve bu zorlukların üstesinden nasıl geldiğini anlattı. Küçük yaşlarda spora yönelmenin önemine değinen Halil Mutlu, düzenli çalışmanın ve hedef koymanın başarıdaki rolüne dikkat çekti. Samimi anların yaşandığı buluşmada Mutlu, öğrencilerin sorularını tek tek yanıtladı ve kariyerinde başına gelen olumlu ve olumsuz yönleri öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerden gelen 'Şampiyon olmak zor muydu, günde kaç saat çalışıyordunuz ve spor yaparken dersler nasıl yürütülmeli?' gibi soruları yanıtlayan Halil Mutlu, eğitimle sporun birlikte yürütülebileceğini ifade etti. Buluşmanın sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren eski milli halterci, çocuklara spor yapmayı sevmeleri ve hayallerinden vazgeçmemeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

"Çocuklarımıza örnek olmaya çalıştık"

Öğrencilere spor yapmayı sevmeleri ve hayallerinden vazgeçmemelerini söyleyen Halil Mutlu, "Gençlerle beraber olmak, onlarla enerjinizi paylaşmak çok güzeldi. Çocuklarımıza bir şeyler vermek istiyoruz. Güzel bir söyleşi oldu. Çocuklarımıza örnek olmaya çalıştık. Bir şeyi ne kadar istiyorlarsa, o kadar zaman ayırmaları gerektiğini söyledik. Hepsinin hayalleri var" şeklinde konuştu.

Düzenlenen etkinliğe eski milli halterci Halil Mutlu'nun yanı sıra Yenimahalle Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu da katılım sağladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede ifade veriyor

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede ifade veriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sıla Saraydemir kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı

Kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
Resmen buz kesti! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası

Resmen buz kesti! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Sıla Saraydemir kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı

Kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Bu görüntülerin bedeli öğrencilere ağır oldu
'Gibi'nin yıldızı Feyyaz Yiğit baba oldu

Feyyaz Yiğit'ten hayranlarını sevindiren haber: Candaş Tolga Işık duyurdu
Nazdar Barzani ile Kahraman Zülfikar İzol evlendi! Geline kilolarca altın takıldı

Yok böyle düğün! Geline kilolarca altın takıldı
Bakanlık Epstein arşivini açtı, Bill Clinton ve Michael Jackson da var! İşte fotoğraflar

Bakanlık Epstein arşivini açtı! Aralarında eski ABD başkanı da var
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt

Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa iddialarına cezaevinden yanıt
İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

İfadeye çağrılan Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
title