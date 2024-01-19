Halil Dervişoğlu gol sonrası yaptığı hareketin anlamını açıkladı! Ayakta alkışlanır

Galatasaray'ın Ümraniyespor'u 4-1 yenerek son 16 turuna yükseldiği Türkiye Kupası maçında Halil Dervişoğlu attığı gol sonrası yaptığı hareketle çok konuşuldu. Milli yıldız, Filistin'e destek verdiğini belirtti.

"DÜNYANIN YÜZÜNÜ İFADE ETTİM"

Filistin'e destek veren Halil Dervişoğlu açıklamasında gol sonrası gözlerini kapayıp sus işareti yapmasıyla ilgili olarak, "Kutlama yapmadım, sadece dünyanın yüzünü ifade ettim." ifadelerini kullandı.