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Halil Dervişoğlu gol sonrası yaptığı hareketin anlamını açıkladı! Ayakta alkışlanır

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Halil Dervişoğlu, Ümraniyespor maçında attığı gol sonrası yaptığı hareketin anlamını açıkladı. Filisten'e destek verdiğini belirten Dervişoğlu, "Kutlama yapmadım, sadece dünyanın yüzünü ifade ettim." dedi.

Galatasaray'ın Ümraniyespor'u 4-1 yenerek son 16 turuna yükseldiği Türkiye Kupası maçında Halil Dervişoğlu attığı gol sonrası yaptığı hareketle çok konuşuldu. Milli yıldız, Filistin'e destek verdiğini belirtti.

"DÜNYANIN YÜZÜNÜ İFADE ETTİM"

Filistin'e destek veren Halil Dervişoğlu açıklamasında gol sonrası gözlerini kapayıp sus işareti yapmasıyla ilgili olarak, "Kutlama yapmadım, sadece dünyanın yüzünü ifade ettim." ifadelerini kullandı.

Halil Dervişoğlu gol sonrası yaptığı hareketin anlamını açıkladı! Ayakta alkışlanır

Kaynak: Haberler.com / Spor

Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

mardinli yiğit:

iyi reklam yapmış..

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9
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Hayrettin Arıcı:

Helal sana

5
0
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