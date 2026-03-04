Haberler

Eski Futbolcu Hakan Erken Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Bursa'da halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski futbolcu Hakan Erken'in son anları cep telefonu kamerasına yansıdı. 51 yaşındaki Erken, arkadaşlarıyla oynadığı maç sırasında fenalaştı.

BURSA'da halı sahada maç yaparken kalp krizi geçiren eski futbolcu Hakan Erken (51), hayatını kaybetti. Erken'in fenalaştığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Şubat akşam saatlerinde meydana geldi. Birçok profesyonel kulüpte forma giydiği öğrenilen ve Masterler Ligi'nde mücadele eden Hakan Erken, halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken bir anda fenalaştı. Erken, dizlerinin üzerine çöktü. Kısa süre sonra yere yığılan Erken'e, ilk müdahaleyi sahadaki arkadaşları yaptı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Erken'in hayatını kaybettiğini belirledi. Erken'in fenalaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
