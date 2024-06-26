Haksız rekabetin böylesi! Rakipleri omzuna bile gelmiyor

Çin U18 Kadın Milli Basketbol Takımı'nın 17 yaşındaki oyuncusu Zhang Ziyu 2.20'lik boyuyla görenleri hayrete düşürdü.

BOYU VE FİZİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Boyu ve yetenekleriyle öne çıkan genç basketbolcu, olağanüstü defans ve hücum performansıyla takımına büyük katkı sağladı. Çin ekibinin turnuvadaki başarısında önemli bir rol oynayan Zhang Ziyu, pota altında üstün bir hakimiyet sergileyerek adını duyurdu.

RAKİPLERİ OMZUNA BİLE GELMİYOR

Çin'in Endonezya'yı 109-50 mağlup ettiği karşılaşmada skorun bu kadar farklı sonuçlanmasının en büyük nedeni ise sahada rakiplerinin omuzuna bile yetişemediği Zhang Ziyu'nun varlığı oldu.