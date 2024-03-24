Hakkarigücü, sahasında Beylerbeyi'ni 2-1 mağlup etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Hakkarigücü, sahasında Beylerbeyi'ni 2-1 mağlup etti.

Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Hakkarigücü, maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, maçın ardından sporcu ve teknik ekibi tebrik etti, başarı diledi.

Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.