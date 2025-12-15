Yurtlig Masa Tenisi İl Birinciliği Yarışması tamamlandı

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Yurtlig Masa Tenisi İl Birinciliği Yarışması büyük heyecana sahne oldu.

Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği turnuva, final karşılaşmalarının ardından tamamlandı. Müsabakalarda dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül töreninde, madalyaları takdim edildi. Turnuva boyunca sergiledikleri performansla dikkat çeken sporcular, izleyenlerden de alkış aldı.

Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik ederek, gençlerin sporla iç içe olmasının önemine vurgu yaptı. Yıldırım, sporculara başarı dileklerinde bulunarak, bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini ifade etti. - HAKKARİ