Hakkari'de Yamaç Paraşütü Eğitimi ile Turizm Canlanacak

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bölgede havacılığı geliştirmek ve turizmi canlandırmak için yamaç paraşütü eğitimi düzenledi. Eğitim Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yapıldı ve Hakkari'nin doğa sporları merkezi olma hedefini destekliyor.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bölgede havacılığın gelişmesi ve turizmin canlanması amacıyla yamaç paraşütü eğitimi düzenlendiğini duyurdu.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü eğitimi düzenlendiğini duyurdu. Yüksekova Havacılık Akademisi eğitmenleri tarafından verilen eğitim sayesinde hem sporculara yeni bir branşta deneyim hem de bölge turizmine farklı bir bakış açısı kazandırılması bekleniyor.

Yetkililer, havacılık faaliyetlerinin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini ve Hakkari'nin doğa sporlarında önemli bir merkez haline geleceğini belirtti. - HAKKARİ

