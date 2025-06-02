Hakkari'de Doğa Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu işbirliğinde Cennet-Cehennem Vadisi'ne doğa yürüyüşü düzenlendi.

Gerçekleştirilen trekking etkinliğiyle gençler hem spor yapma imkanı buldu hem de Hakkari'nin eşsiz doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı elde etti. Doğayla iç içe geçen etkinlik, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Yetkililer, bu tür faaliyetlerin gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağladığını vurgulayarak, benzer etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti. - HAKKARİ