Hakkari'de Doğa Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi

Hakkari'de Doğa Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi
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Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen doğa yürüyüşü, gençlere hem spor yapma fırsatı sundu hem de Hakkari’nin doğal güzelliklerini tanıttı. Etkinlik büyük beğeni topladı.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu işbirliğinde Cennet-Cehennem Vadisi'ne doğa yürüyüşü düzenlendi.

Gerçekleştirilen trekking etkinliğiyle gençler hem spor yapma imkanı buldu hem de Hakkari'nin eşsiz doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı elde etti. Doğayla iç içe geçen etkinlik, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Yetkililer, bu tür faaliyetlerin gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağladığını vurgulayarak, benzer etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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