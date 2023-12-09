Hakkari'de Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Masa Tenisi Turnuvası Sona Erdi

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvasının ödül töreni yapıldı. Turnuvaya katılanlar ve dereceye girenler tebrik edildi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak düzenlediği masa tenisi turnuvası ödül töreni ile sona erdi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği masa tenisi turnuvası Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Turnuvaya Cumhuriyet Başsavcı Harun Ünlüsoy, adliyede görevli hakimler, Cumhuriyet Savcıları ve adliye personeli katıldı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak düzenledikleri turnuvaya katılan ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

36 kişinin katıldığı turnuva sonunda zabıt katibi Sedat Kurt birinci olurken, yazı işler müdürü Mikail Demir ikinci, Cumhuriyet Savcısı Furkan Akbulut ise üçüncü oldu. Dereceye girenlerin kupalarını Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy takdim etti. Turnuva hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi. - HAKKARİ