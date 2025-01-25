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Hakkari'de 6-8 Yaş Grubu Kayak Eğitimine Devam Ediyor

Hakkari'de 6-8 Yaş Grubu Kayak Eğitimine Devam Ediyor
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Hakkari'de düzenlenen Ara Tatil Kayak Kampı'nda 6-8 yaş arasındaki çocuklar, antrenörler eşliğinde kayak eğitimi alarak geleceğin kayakçıları olarak yetiştiriliyor. Etkinliğin amacı, çocukları spora teşvik etmek ve kayak sporuna ilgi uyandırmak.

Hakkari'de Ara Tatil Kayak Kampı'nda, altyapı grubundaki 6-8 yaş arasındaki sporcular kayak eğitimine devam ediyor.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Ara Tatil Mergabütün Kayak Kampı'nda, altyapı grubundaki 6-8 yaş arasındaki onlarca çocuk kayak eğitimine devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, onlarca çocuğa kayak eğitimi verdiklerini belirttiler. Çocukların, antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenman programlarıyla geleceğin kayakçılarını hazırladıklarını ifade eden yetkililer, ayrıca Hakkari Valiliği ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğin, kayak sporuna ilgi uyandırmak ve çocukları spora teşvik etmek amacıyla düzenlendiğini bildirdiler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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