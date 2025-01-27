Hakim Ziyech'den Galatasaray'ı çıldırtan hamle

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi devam ediyor. Faslı futbolcu Galatasaray yönetimini kızdıracak bir hamle gerçekleştirdi.

AYRILMAK İÇİN ACELE ETMİYOR

Sarı-kırmızılı kulüp, Faslı futbolcuyla yollarını ayırmaya çalışırken Ziyech'in bu süreçte aceleci davranmadığı öğrenildi. Galatasaray ile olan alacakları konusunda pazarlıklarını sürdüren Ziyech, aynı zamanda Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile görüşmelerini yavaş bir tempoda yürütüyor.

Taraflar arasındaki farkın 500 bin euroya kadar düştüğü belirtilirken deneyimli futbolcunun önümüzdeki günlerde anlaşmaya vararak Türkiye'den ayrılması bekleniyor. Fotomaç'ın haberine göre, sarı-kırmızılı ekip, Ziyech ile yollarını ayırarak transfer dönemi bitmeden kadroda yeni düzenlemeler yapmayı hedefliyor.