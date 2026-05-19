Edirne'de hakeme yumruk atan futbolcunun takımı hükmen mağlup sayıldı

Edirne 2. Amatör Lig'de Beğendiksporlu futbolcu B.Y'nin hakeme yumruk atması sonucu maç tatil edildi. TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu, takımı hükmen mağlup sayarken, kulüp başkanı futbolcunun bir daha takımda yer almayacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulunun kararına göre Edirne'de hakeme yumruk atan futbolcunun takımı, hükmen mağlup sayıldı.

Beğendikspor Kulübü Başkanı Hidayet Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne 2. Amatör Lig B Grubu'nda Yenimuhacirspor ile 3 Mayıs'ta oynadıkları maçta üzüntü verici bir olay yaşandığını söyledi.

Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası'ndaki karşılaşmada futbolcuları B.Y'nin (22) hakeme yumruk atması sonucu maçın tatil edildiğini belirten Gündoğdu, "Amatör Futbol Disiplin Kurulunun kararına göre hükmen mağlup sayıldık. Bir futbolcunun fevri yaptığı yanlış tüm takımın emeğini yıktı. Böyle bir olayın yaşanmasını hiç kimse istemez. Bu olayı yaşatan futbolcu, takımımızda bir daha yer almayacak." dedi.

Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası'nda 3 Mayıs'ta yapılan ve 0-0 devam eden karşılaşmanın 43. dakikasında yedek kulübesinde bulunan Beğendiksporlu futbolcu B.Y, sahaya girerek maçın hakemi M.K'ye yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınmış, emniyetteki ifadesinin ardından ise serbest bırakılmıştı.

