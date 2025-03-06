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Hakeme diklenen teknik direktör futboldan men edildi

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Ligue 1 ekibi Lyon'un teknik direktörü Paulo Fonseca, Brest ile oynanan maçta hakeme gösterdiği sert tepki nedeniyle 9 ay futboldan men edildi. Fonseca, maçın 96. dakikasında Brest lehine verilen penaltı kararına sert tepki göstermiş ve hakeme kafa atar gibi bir hareket yapmıştı.

Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, futboldan 9 ay men cezasına çarptırıldı. Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, 9 ay men cezası aldı.

9 AY CEZA ALDI

Fransız basınına göre, Ligue 1'in 24. haftasında Brest ile yapılan maçta hakeme sert tepki gösteren Fonseca, 30 Kasım'a kadar uzaklaştırma cezası aldı.

NE OLMUŞTU?

Oynanan maçın 96. dakikasında, VAR incelemesi sonucu Brest lehine penaltı verilmesi sonucu hakem Benoit Millot'a sert tepki gösteren Portekizli teknik adam, hakeme kafa atar gibi bir hareket yapmıştı. Fonseca, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, bu davranışından dolayı özür dilemişti.

Hakeme diklenen teknik direktör futboldan men edildi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıman:

hobbitte aynısını yaptı ceza almadı çünkü burası TÜRKİYE !!!

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Haber YorumlarıSer_hat:

Morinyo küfür ediyor ,hakaret yapıyor 4 maçtan 2 ye düşüyor.Tff nin adaletini ziiiiiiiiiii......

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

oofff adami resmen rafa kaldirmislar 9 ayligina...

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