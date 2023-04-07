Hakem tepkisi çığ gibi büyüyor! Galatasaray kulübü üyesi, Lale Orta'ya suç duyurusunda bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta ile Galatasaray arasında gerilim dinmiyor. Galatasaray Kulübü üyesi Fırat Develioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Fırat Develioğlu'nun avukatı Eser Çömlekçioğlu, suç duyurusu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Fırat Develioğlu kamuoyunda ve futbol camiasında ayyuka çıkan MHK Başkanı Lale Orta ve yakın çevresi hakkına, TCK ve diğer ilgili mevzuatlar gereğince Galatasaray'ın ve Türk futbolunun ari menfaatlerini korumak adına, gerçeklerin gün yüzüne çıkması ve temiz futbol anlayışın hakim olması adına vatandaş ve Galatasaray Kulübü'nün üyesi olarak ilgili şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Adli tahkikatın salahiyeti açısından sağlıklı bir soruşturma yürütülmesi için gerekli tüm bilgiler savcılığa iletilmiştir. Kamuoyunun dikkatine sunarız." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

MHK Başkanı Lale Orta'nın, Galatasaray - Kasımpaşa maçında Donk'un Zaniolo'ya yaptığı harekete Kırmızı kart diyen yorumcu eski hakemlere tepki gösterip, özet görüntüleri değiştirttiği ileri sürüldü. Lale Orta yazılı bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.