Hakem penaltıyı verdi! VAR'dan döndü
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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı maçta, hakem Abdülkadir Bitigen, sarı-lacivertli takım lehine penaltı verdi. Ancak kısa süre sonra VAR'da bulunan Serkan Tokat, Bitigen'i monitöre çağırdı ve penaltı kararı iptal edildi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği maçta sarı-lacivertliler, penanltı kazandı. VAR devreye girdi ve atışı iptal ettirdi.
HAKEM PENALTI VERDİ
Fenerbahçe'de Tadic'in pasıyla son çizgiye inen Ferdi, topu içeri çevirdi. Kale önünde Djilobodji kademeye girdi. Pozisyon sonrası hakem Abdülkadir Bitigen tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi.
VAR İPTAL ETTİ
Kısa süre sonra VAR'da bulunan Serkan Tokat, orta hakemi monitöre çağırdı. Pozisyonu VAR'da inceleyen Bitigen, penaltıyı iptal etti.