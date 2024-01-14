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Hakem Halil Umut Meler, Saldırıdan Sonra Geri Döndü

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Süper Lig'in 15. haftasında saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, 34 gün sonra İstanbulspor - Konyaspor maçıyla sahalara geri döndü. Karşılaşma öncesi iki takım da çiçek takdim ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Süper Lig'in 15'inci haftasında 11 Aralık 2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün çalmasının ardından ev sahibi ekibin eski başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan ve o günden bu yana görev almayan hakem Halil Umut Meler, sahalara bugün oynanan İstanbulpor - Konyaspor maçıyla geri döndü.

Süper Lig'in 20'nci haftasında İstanbulspor, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. 11 Aralık 2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler, karşılaşmanın bitiş düdüğünü çalmış ve daha sonra sahaya giren MKE Ankaragücü Eski Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu. MKE Ankaragücü yöneticileri de yere düştüğü anda hakem Meler'e tekme atmıştı. Hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu olan ve o günden bu yana herhangi maçta görev almayan Meler, 34 gün sonra sahalara İstanbulspor - Konyaspor maçıyla geri döndü.

İKİ TAKIM DA ÇİÇEK TAKDİM ETTİ

İstanbulspor - Konyaspor maçıyla sahalara geri dönen Halil Umut Meler'e karşılaşma öncesi iki takım da çiçek verdi. Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremonide İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve takım kaptanı Mehmet Yeşil'in yanı sıra Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve takım kaptanı Guilherme Sitya, hakem Meler'e çiçek takdim ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Öte yandan görevine kaldığı yerden devam eden Meler, taraftarların fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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