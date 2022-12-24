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Derbide kart yağmuru! Gomez'in Serdar'ın ayağına bastığı pozisyon ortalığı karıştırdı

Spor Haberleri

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısında sarı kartlar havada uçuştu. Serdar Aziz'in ayağına basan Maxi Gomez sarı kart gördü, bu pozisyon gündeme damga vurdu. Fenerbahçe taraftarları bu pozisyonun kırmızı kart olması gerektiğini savundu.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Dünya Kupası arasının ardından lige dev maçla giriş yapıldı. Maçın ilk yarısına Hakem Halil Umut Meler'in verdiği kararlar damgasını vurdu. 21. dakikada Serdar Aziz'in ayağına basan Maxi Gomez, sarı kart gördü. Bu karar sosyal medyada oldukça yorum aldı.

Hakem Halil Umut Meler'in düdükleri maça damgasını vurduGörüntü: beIN Sports

İLK YARIDA 7 SARI KART

Yüksek heyecana sahne olan dev karşılaşmanın ilk yarısında 7 sarı kart çıktı. Trabzonspor'da Trezeguet, Maxi Gomez, yardımcı antrenör Orhan Ak, ve Bakasetas sarı kart görürken Fenerbahçe'de ise İrfan Can Eğribayat M. Batshuayi ve Miguel Crespo sarı kart gördü.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Halil Umut Meler Trabzonspor Serdar Aziz Maxi Gomez Fenerbahçe Spor Haberler

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