Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar

Tunus Ligi'nde saat 13.00'te oynanan karşılaşmada oruçlu olarak sahaya çıkan futbolcular, sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Günün en sıcak saatlerinde oynanan mücadele, oyuncular için adeta dayanıklılık sınavına dönüştü.

HAKEM SON DÜDÜĞÜ ÇALINCA YERE YIĞILDILAR

Karşılaşma boyunca yüksek tempoda mücadele eden bazı futbolcular, hakemin son düdüğü çalmasının ardından sıcağın ve susuzluğun etkisiyle kendini yere bıraktı. O anlarda sağlık ekipleri sahaya girerek kısa süreli kontroller yaptı.

MAÇ SAATİ TARTIŞMA YARATTI

Mücadelenin öğle sıcağında oynanması futbol kamuoyunda tartışma başlattı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, özellikle Ramazan ayında ve yüksek sıcaklıkta maç planlamasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.