Haberler

Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar

Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar Haber Videosunu İzle
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunus Ligi'nde saat 13.00'te oruçlu olarak oynanan maçta bazı futbolcular son düdükle birlikte sıcağın etkisiyle yere yığılırken, karşılaşmanın bu saatte oynanması tartışma yarattı.

  • Tunus Ligi'nde saat 13.00'te oynanan karşılaşmada oruçlu olarak sahaya çıkan futbolcular, sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşadı.
  • Hakemin son düdüğü çalmasının ardından bazı futbolcular sıcağın ve susuzluğun etkisiyle yere yığıldı.
  • Mücadelenin öğle sıcağında oynanması futbol kamuoyunda tartışma başlattı.

Tunus Ligi'nde saat 13.00'te oynanan karşılaşmada oruçlu olarak sahaya çıkan futbolcular, sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Günün en sıcak saatlerinde oynanan mücadele, oyuncular için adeta dayanıklılık sınavına dönüştü.

HAKEM SON DÜDÜĞÜ ÇALINCA YERE YIĞILDILAR

Karşılaşma boyunca yüksek tempoda mücadele eden bazı futbolcular, hakemin son düdüğü çalmasının ardından sıcağın ve susuzluğun etkisiyle kendini yere bıraktı. O anlarda sağlık ekipleri sahaya girerek kısa süreli kontroller yaptı.

MAÇ SAATİ TARTIŞMA YARATTI

Mücadelenin öğle sıcağında oynanması futbol kamuoyunda tartışma başlattı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, özellikle Ramazan ayında ve yüksek sıcaklıkta maç planlamasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı

Savaş büyüyor! İsrail o ülkeye kara saldırısı başlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok

Kahreden detay! Fatma öğretmen katilini çok önceden işaret etmiş
Murat Dalkılıç 13. kez bıçak altına yattı! İşte son hali

13. kez bıçak altına yattı! İşte son hali
Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır

Hamaney'in öldürülmesine ilk tepki! Kürsüden ağzına geleni söyledi
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok

Kahreden detay! Fatma öğretmen katilini çok önceden işaret etmiş
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi

Dünyaca ünlü isimleri bu görüntüler ele verdi
İran, Arabistan'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama

İran, ülkenin kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama