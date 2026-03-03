Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
Tunus Ligi'nde saat 13.00'te oruçlu olarak oynanan maçta bazı futbolcular son düdükle birlikte sıcağın etkisiyle yere yığılırken, karşılaşmanın bu saatte oynanması tartışma yarattı.
- Tunus Ligi'nde saat 13.00'te oynanan karşılaşmada oruçlu olarak sahaya çıkan futbolcular, sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşadı.
- Hakemin son düdüğü çalmasının ardından bazı futbolcular sıcağın ve susuzluğun etkisiyle yere yığıldı.
- Mücadelenin öğle sıcağında oynanması futbol kamuoyunda tartışma başlattı.
Tunus Ligi'nde saat 13.00'te oynanan karşılaşmada oruçlu olarak sahaya çıkan futbolcular, sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Günün en sıcak saatlerinde oynanan mücadele, oyuncular için adeta dayanıklılık sınavına dönüştü.
HAKEM SON DÜDÜĞÜ ÇALINCA YERE YIĞILDILAR
Karşılaşma boyunca yüksek tempoda mücadele eden bazı futbolcular, hakemin son düdüğü çalmasının ardından sıcağın ve susuzluğun etkisiyle kendini yere bıraktı. O anlarda sağlık ekipleri sahaya girerek kısa süreli kontroller yaptı.
MAÇ SAATİ TARTIŞMA YARATTI
Mücadelenin öğle sıcağında oynanması futbol kamuoyunda tartışma başlattı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, özellikle Ramazan ayında ve yüksek sıcaklıkta maç planlamasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.