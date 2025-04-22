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Hakem Abdullah Taşkınsoy hastaneye kaldırıldı, Konyaspor-Galatasaray maçı gecikti

Hakem Abdullah Taşkınsoy hastaneye kaldırıldı, Konyaspor-Galatasaray maçı gecikti
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yönetmesi planlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Maçın başlaması bir süre gecikti ve 4. hakem Ali Yılmaz düdük çaldı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray maçını yönetecek olan Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Taşkınsoy'un maç öncesi rahatsızlanması sebebiyle TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşması bir süre geç başladı.

Rahatsızlığı devam eden hakem Taşkınsoy, kalp ritim bozukluğu (taşikardi) ön tanısıyla ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bunun üzerine karşılaşmada, 4. hakem Ali Yılmaz düdük çaldı.

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Kaynak: AA / Savaş Güler - Spor
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