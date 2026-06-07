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Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu

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Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin listesindeki Taha Doğan, seçilmeleri halinde sarı-lacivertli takımı 12 yıldır beklenen Süper Lig şampiyonluğuna ulaştıracaklarını söyledi.

Fenerbahçe Kulübü başkan adaylarından Hakan Safi'nin listesinde yer alan Taha Doğan, seçildikleri takdirde sarı-lacivertli futbol takımını Süper Lig'de 12 yıldan bu yana bekledikleri şampiyonluğa ulaştıracaklarını söyledi.

Doğan, Chobani Stadı'nın yanındaki eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sarı-lacivertli kulübün son yıllarda olağanüstü seçimli genel kurullar nedeniyle yorgunluk ve umutsuzluk içinde olduğunu anlatan Taha Doğan, "Bir taraftan da Hakan Safi'nin enerjisini gören üyelerimizde çok ciddi pozitif dönüşler var. İnşallah kazanan Fenerbahçe olsun. Umuyoruz ki Hakan başkanı tercih ederler. Fenerbahçe'yi 12 yıldır beklediğimiz şampiyonluğa ulaştırırız. Dileğimiz bu. Umarım Fenerbahçe kazanır." ifadelerini kullandı.

Genel kurul üyelerine "dokunan" bir liste oluşturduklarını aktaran Doğan, "Başkanımız, 'Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır' diyor. Geçmişte de gönüllü fedakarlıklar yaptı. Transfer de önemliydi çünkü başkanımız şampiyon olmak istiyor. Kaybedecek bir günümüz yok. Göreve geldiğimiz andan itibaren transferlerimizi de en doğru zamanda gerçekleştireceğiz. İkincilik, Fenerbahçe'nin kaderi değil. Bunu değiştireceğine inandığımız için Hakan başkanla beraberiz. Katılımın daha fazla olduğu gösteriliyor. Bunu devam ettirelim. Genel kurul üyelerimiz görevlerini yerine getirip oylarını kullansınlar. Bizi tercih ederlerse mutlu oluruz ve mayısta birlikte şampiyonluk kutlarız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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