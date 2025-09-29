Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu için ödenen parayı açıkladı

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, Sarı-lacivertlilere transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili 343 Digital'den İbrahim Seten'e açıklamalar yaptı. Hakan Safi, Kerem için ödenen ücreti de açıkladı.

"35 MİLYON EURO"

Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'nun transfer bedelinin 28 milyon euro'dan fazla olduğunu söyleyerek, "Kerem Aktürkoğlu transferinde harcadığım paranın karşılığı 28 milyon euro değil. 35 milyon euro. Menajer parası falan her şey içinde." dedi.

"BAŞKA PARALAR DA VERDİM"

Sözlerine devam eden Hakan Safi, "Bu sene ödediğim 35'in dışında, bu benim ilk ve tek ödemem değil. Duran, Çağlar, Talisca ve İrfan Can transferlerinde paralar verdim." ifadelerini kullandı.

TALİSCA VE JHON DURAN'IN MALİYETİ

Hakan Safi, Talisca'nın 1.5 yıllık maliyetinin 18 milyon euro olduğunu açıklarken, Jhon Duran'ın da 1 yıllık maliyetinin 21 milyon euro olduğunu belirtti.