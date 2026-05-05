Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu duyurdu

ESKİ Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi, 6-7 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Hakan Safi'nin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Çocukluğumdan beri sevdalısı, 1999 yılından bu yana ise kongre üyesi olarak büyük bir gururla parçası olduğum bu kıymetli camianın hep beraber daha güçlü yarınlara ulaşması adına önemli bir sorumluluk üstlenme kararı almış bulunuyorum. Bu vesileyle, olağanüstü seçimli kongremizde, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Fenerbahçe, yalnızca bir spor kulübü değil; milyonların kalbinde yaşayan büyük bir değer, bir aidiyet ve bir tutkudur. Bu büyük ailenin her bir ferdini kapsayan, kucaklayan ve ortak hedefler etrafında kenetleyen bir anlayışla yola çıkıyorum. Amacım ve ilk hedefim; göreve geldiğimiz ilk sezonda her zaman en iyisini hak eden camiamızı şampiyonluklarla buluşturmak olacaktır. Tüm camiamızın desteği ve inancıyla, Fenerbahçe'mizi daha güçlü, daha başarılı ve daha mutlu yarınlara hep birlikte taşıyacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

