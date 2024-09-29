Hakan Kazancı, Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Seçildi

Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu'nda Hakan Kazancı yeniden başkan seçildi

Ercan ATA / ANKARA, - ANKARA'da yapılan Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 2'nci Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda yapılan seçime eski başkan Hakan Kazancı tek aday olarak olarak katıldı.

Genel kurul seçimine 130 delegeden 85'i katıldı. 12 oyun geçersiz olduğu genel kurulda 73 oy alan Hakan Kazancı, 4 yıllığına yeniden başkan seçildi.

Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 2'nci Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda tekrar başkanlığa seçilen Hakan Kazancı'nın yönetiminde Osman Başer, Tayfun Karataş, Zeki Genelioğlu, İbrahim Kurban, Davut Çakır, Sefa Yağcı, Ali Uzuncan Ali Peksemirci, Erdal Keskin ve Fatih Bardak yer aldı.