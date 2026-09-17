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Hakan Daltaban: Beşiktaş her zaman kazanmaya çıkar

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Melihcan ÇALIŞKAN - Ulaşcan ÖZER - Harun ŞAHBAZOĞLU / İSTANBUL, – BEŞİKTAŞ İkinci Başkanı Hakan Daltaban, "Tribüne gelecek 40 bin kişi kadar heyecanlıyım. Çok inandığımız bir takımımız ve çok inandığımız bir hocamız var.

Melihcan ÇALIŞKAN - Ulaşcan ÖZER - Harun ŞAHBAZOĞLU / İSTANBUL, – BEŞİKTAŞ İkinci Başkanı Hakan Daltaban, "Tribüne gelecek 40 bin kişi kadar heyecanlıyım. Çok inandığımız bir takımımız ve çok inandığımız bir hocamız var. Gerek Marsilya olsun, gerek deplasmanda en güçlü takımlar olsun, Beşiktaş her zaman kazanmaya çıkar. Umarım emeğimizin ve mücadelemizin sonucunu skor olarak da alırız" dedi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Kabataş'ta Boğaziçi Beşiktaşlılar Derneği'nin açılış törenine katıldı. Daltaban, tören sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beşiktaş'ın camiaya hizmet bilinciyle yaklaşan, kol kola çalışan yapılara her zaman ihtiyacı olduğunu söyleyen Hakan Daltaban, "Burada da yapılarına çok güvendiğimiz arkadaşlarımızın yanında olmaya geldik. Ben de oldukça heyecanlıyım" diye konuştu.

'BAŞKANIMIZ VE YÖNETİM KURULUMUZLA BİR FUTBOL FELSEFESİ YARATMAYA ÇALIŞTIK'

Olympique Marsilya maçına yönelik değerlendirmeler yapan Hakan Daltaban, "Tribüne gelecek 40 bin kişi kadar heyecanlıyım. Çok inandığımız bir takımımız ve çok inandığımız bir hocamız var. Gerek Marsilya olsun, gerek deplasmanda en güçlü takımlar olsun Beşiktaş her zaman kazanmaya çıkar. Umarım emeğimizin ve mücadelemizin sonucunu skor olarak da alırız. Biz başkanımız ve yönetim kurulumuzla birlikte bir futbol felsefesi yaratmaya çalıştık. Umarım yavaş yavaş da sonuçları alacağız. Camiamızın yüzünü güldürmek en büyük arzumuz, umarım bize bu nasip olur" dedi.

'BEŞİKTAŞ CAMİASININ KARŞISINDA KİMSE DURAMAZ'

Maçın kapalı gişe oynanmasına ve atmosfere yönelik konuşan Daltaban, "Çok uzun zamandan beri söylüyorum, tabi topun çizgiyi geçmesi önemli. Beşiktaş camiası omuz omuza verdiği sürece Beşiktaş camiasının karşısında kimse duramaz. Beşiktaş çok güçlü bir camia, bunu zaten takıma katkılarıyla gösteriyorlar. Bu yüreği takım da içinde hissediyor. Bundan dolayı da çok mutluyuz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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