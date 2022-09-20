Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakan Canbazoğlu kalesini gole kapattı

Spor Haberleri

Hakan Canbazoğlu kalesini gole kapattı

ES Elazığspor'un tecrübeli file bekçisi Hakan Canbazoğlu, geçen sezon da dahil olmak üzere son 5 lig maçında kalesini gole kapattı.

ES Elazığspor'un tecrübeli file bekçisi Hakan Canbazoğlu, geçen sezon da dahil olmak üzere son 5 lig maçında kalesini gole kapattı.

TFF 3. Lig 1. Gruba güzel bir başlangıç yapan ve geride kalan 3 maçta 7 puan toplayan Entegre Solar Elazığspor'da tecrübeli kaleci Hakan Canbazoğlu performansıyla göz kamaştırdı. Son olarak takımın geçen sezonun 32. haftasında evinde oynadığı ve 2-1 kazandığı Arnavutköy Belediyespor maçında kalesinde gol gören Hakan, daha sonra kale beklediği 5 resmi maçta adeta etten duvar ördü.

Toplamda 450 dakikadır kalesini gole kapatmayı başaran 35 yaşındaki tecrübeli eldiven, taraftarların büyük takdirini kazandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Hakan Canbazoğlu Elazığspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title