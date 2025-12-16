Hakan Çalhanoğlu hakkında sevindiren haber

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya Süper Kupası'nda Bologna ile oynanacak karşılaşma için Suudi Arabistan kafilesinde yer alacak.

DEVLER LİGİ MAÇINDA SAKATLANDI

Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta sakatlık yaşamış ve bu nedenle Genoa karşılaşmasında forma giyememişti. Sakatlığının henüz tamamen geçmediği öğrenildi.

KAFİLEYE DAHİL EDİLDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, devam eden sakatlığına rağmen Hakan Çalhanoğlu'nun İtalya Süper Kupa kadrosuna dahil edileceği belirtildi. Inter, yarı finalde cuma günü Bologna ile karşı karşıya gelecek ve mücadele Suudi Arabistan'da oynanacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 18 resmi maçta görev aldı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.