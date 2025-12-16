Hakan Çalhanoğlu hakkında sevindiren haber
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya Süper Kupası'nda Bologna ile oynanacak maç için Suudi Arabistan kafilesine dahil edildi. Futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta sakatlanmıştı. Bu sezon 18 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergileyen Çalhanoğlu'nun sakatlığının tamamen geçmediği öğrenildi.
- Hakan Çalhanoğlu, İtalya Süper Kupası yarı finalinde Bologna ile oynanacak maç için Suudi Arabistan'a gidecek.
- Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 18 resmi maçta 7 gol ve 3 asist yaptı.
- Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta sakatlandı ve bu nedenle Genoa maçında forma giyemedi.
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya Süper Kupası'nda Bologna ile oynanacak karşılaşma için Suudi Arabistan kafilesinde yer alacak.
DEVLER LİGİ MAÇINDA SAKATLANDI
Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta sakatlık yaşamış ve bu nedenle Genoa karşılaşmasında forma giyememişti. Sakatlığının henüz tamamen geçmediği öğrenildi.
KAFİLEYE DAHİL EDİLDİ
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, devam eden sakatlığına rağmen Hakan Çalhanoğlu'nun İtalya Süper Kupa kadrosuna dahil edileceği belirtildi. Inter, yarı finalde cuma günü Bologna ile karşı karşıya gelecek ve mücadele Suudi Arabistan'da oynanacak.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 18 resmi maçta görev aldı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.