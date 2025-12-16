Haberler

Hakan Çalhanoğlu hakkında sevindiren haber

Hakan Çalhanoğlu hakkında sevindiren haber
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya Süper Kupası'nda Bologna ile oynanacak maç için Suudi Arabistan kafilesine dahil edildi. Futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta sakatlanmıştı. Bu sezon 18 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergileyen Çalhanoğlu'nun sakatlığının tamamen geçmediği öğrenildi.

