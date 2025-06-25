Hakan Çalhanoğlu'nda Sağ Bacak Sakatlığı

Hakan Çalhanoğlu'nda Sağ Bacak Sakatlığı
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İtalyan ekibi Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında sakatlık tespit edildiğini açıkladı. Çalhanoğlu, Kulüpler Dünya Kupası hazırlıkları sırasında Seattle'da antrenman yaparken sağ bacağındaki soleus kasında zorlanma yaşadı.

İtalyan ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında sakatlık tespit edildiği açıklandı.

Inter'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu, Kulüpler Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında antrenman yaptığı ABD'nin Seattle şehrinde sağ bacağından MR taramasından geçti. Yapılan testlerde sağ bacağındaki soleus kasında zorlanma tespit edildi" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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