Hakan Çalhanoğlu'nda Sağ Bacak Sakatlığı

İtalyan ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında sakatlık tespit edildiği açıklandı.

Inter'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu, Kulüpler Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında antrenman yaptığı ABD'nin Seattle şehrinde sağ bacağından MR taramasından geçti. Yapılan testlerde sağ bacağındaki soleus kasında zorlanma tespit edildi" denildi. - İSTANBUL