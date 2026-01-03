Haberler

Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Görüşmeler başladı
Güncelleme:
İtalyan futbol kulübü Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini yenilemek için görüşmelere başladı. Çalhanoğlu'nun orta sahadaki liderliği ve istikrarlı performansı nedeniyle kulüp, oyuncuyu kadroda tutmak istiyor. Sözleşme yenileme görüşmeleri, Çalhanoğlu'nun futbol kariyerinin geleceğini belirleyecek kritik bir adım olarak görülüyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin sonucu merakla bekleniyor.

Inter, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili önemli bir adım attı. İtalyan ekibinin, tecrübeli orta saha oyuncusuyla sözleşme yenileme görüşmelerine başladığı aktarıldı.

CORRIERE DELLO SPORT: GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Corriere dello Sport'un haberine göre Inter yönetimi, Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme için masaya oturdu. Kulübün, orta sahadaki liderliği ve istikrarlı performansı nedeniyle milli oyuncuyu kadroda tutmak istediği belirtildi.

INTER'DE KİLİT İSİM

Inter'in oyun planında önemli bir rol üstlenen Hakan Çalhanoğlu'nun, takımın merkezindeki etkisiyle vazgeçilmez isimlerden biri olduğu ifade ediliyor. Yenileme görüşmelerinin, oyuncunun geleceğini netleştirmesi açısından kritik olduğu vurgulandı.

SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR

Taraflar arasında görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, Inter'in yeni kontratla Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşme süresini uzatmayı hedeflediği kaydedildi.

Alper Kızıltepe
