Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Görüşmeler başladı

Inter, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili önemli bir adım attı. İtalyan ekibinin, tecrübeli orta saha oyuncusuyla sözleşme yenileme görüşmelerine başladığı aktarıldı.

CORRIERE DELLO SPORT: GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Corriere dello Sport'un haberine göre Inter yönetimi, Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme için masaya oturdu. Kulübün, orta sahadaki liderliği ve istikrarlı performansı nedeniyle milli oyuncuyu kadroda tutmak istediği belirtildi.

INTER'DE KİLİT İSİM

Inter'in oyun planında önemli bir rol üstlenen Hakan Çalhanoğlu'nun, takımın merkezindeki etkisiyle vazgeçilmez isimlerden biri olduğu ifade ediliyor. Yenileme görüşmelerinin, oyuncunun geleceğini netleştirmesi açısından kritik olduğu vurgulandı.

SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR

Taraflar arasında görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, Inter'in yeni kontratla Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşme süresini uzatmayı hedeflediği kaydedildi.