Şampiyonlar Ligi'nde maçın önüne geçen olay! Hakan Çalhanoğlu büyük skandalı önledi

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'yu 1-0 mağlup eden Inter'de Onana ve Dzeko arasında çıkan tartışmayı Hakan Çalhanoğlu güçlükle yatıştırdı. Oldukça sinirlenen ve Dzeko'nun üzerine yürümeye çalışan Onana'yı engelleyen Çalhanoğlu, takım içinde büyük bir skandalın çıkmasını engellemiş oldu.

Inter ile Porto, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalya'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Inter tek golle kazanırken, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşları arasında çıkan kavga gündem oldu.

DZEKO İLE ONANA ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golü 86. dakikada Romelu Lukaku kaydetti. Mücadelede Inter'in kalecisi Onana ile golcü Dzeko arasında çıkan kavga ise gündem oldu.

"İŞİNE BAK"

Porto'nun Inter kalesini ablukaya aldığı dakikalarda oyun durdu ve Edin Dzeko, maçın hakemi Srdan Jovanovic ile konuşmaya başladı. Bu sırada Inter kalecisi Onana, takım arkadaşı Dzeko'ya "Hakeme sızlanmayı kes." dedi. Bunun üzerine golcü futbolcu, Onana'ya "İşine bak" deyince ortalık karıştı.

HAKAN ÇALHANOĞLU GÜÇLÜKLE YATIŞTIRDI

Oldukça sinirlenen Onana, Dzeko'nun üzerine yürümeye çalıştığı sırada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu araya girdi. Takım arkadaşını güçlükle sakinleştiren Çalhanoğlu, Onana'nın ağzını eliyle kapadı. Milli futbolcu böylece iki takım arkadaşı arasında belki de şiddete varacak olayları çok büyümeden engellemiş oldu.