Hakan Çalhanoğlu, Bülent Korkmaz'ı yakaladı

Hakan Çalhanoğlu, Bülent Korkmaz'ı yakaladı
Güncelleme:
A Milli Takım ile 102. kez sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 3. sıradaki Bülent Korkmaz'ı yakaladı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU BÜLENT KORKMAZ'I YAKALADI

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında A Milli Takım formasıyla 102. kez sahaya çıktı. Hakan, A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.

EN FAZLA FORMA GİYEN İSİM

A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 120 maçla deneyimli kaleci Rüştü Reçber ilk sırada bulunuyor.

