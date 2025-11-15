Hakan Çalhanoğlu, Bülent Korkmaz'ı yakaladı
A Milli Takım ile 102. kez sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 3. sıradaki Bülent Korkmaz'ı yakaladı.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor.
HAKAN ÇALHANOĞLU BÜLENT KORKMAZ'I YAKALADI
Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında A Milli Takım formasıyla 102. kez sahaya çıktı. Hakan, A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.
EN FAZLA FORMA GİYEN İSİM
A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 120 maçla deneyimli kaleci Rüştü Reçber ilk sırada bulunuyor.