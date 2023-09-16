Hakan boş geçmedi! Inter, Milan'ı farka boğdu

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Milano derbisinde Inter, Milan'ı 5-1 mağlup etti. Inter'e galibiyeti getiren golleri 5 ve 69. dakikalarda Henrikh Mkhitaryan, 37. dakikada Marcus Thuram, 79. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 90+3. dakikada Frattesi kaydetti. Milan'ın tek golü ise 58. dakikada Rafael Leao'dan geldi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.