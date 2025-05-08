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Hakan Bilal Kutlualp, Mourinho giderse kimi getireceğini açıkladı

Hakan Bilal Kutlualp, Mourinho giderse kimi getireceğini açıkladı
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Fenerbahçe'de başkanlık seçimi olması halinde aday olacağını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, Jose Mourinho'nun ayrılması durumunda planını açıkladı. Kutlualp, "Seçilirsem Mourinho ile devam edeceğim. Jose Mourinho giderse, Alman ekolü getireceğim." dedi.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi olması halinde aday olacağını açıklayan Sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Youtube'da Sports Digitale'e özel çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kutlualp, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ayrılması durumunda gelecek planını da dile getirdi.

"ALİ KOÇ HANGİ SÖZÜNÜ TUTTU?''

Hakan Bilal Kutlualp, Ali Koç'un TRT Spor'da yaptığı açıklamalar üzerine konuşarak, "İmza toplanırsa aday olmayacağım dedi, ben inanmıyorum. Hangi sözünün arkasında durdu ki bugüne kadar bunun arkasında dursun ? Her gün sözünü yiyor. İmza toplanırsa mecburen kongreye gidecek." dedi.

"İMZA KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ"

İmza kampanyası başlatacaklarını söyleyen Kutlualp, "İmza kampanyası başlatıyoruz. Wyndham otelde ücretsiz imza verebilecekleri stand kuruyoruz gelip orada notere imzalarını ücretsiz verecekler." ifadelerini kullandı.

MOURINHO GİDERSE ALMAN EKOLÜ

Mourinho'nun takımdan ayrılması durumunda planını açıklayan Kutlualp, "Seçilirsem Mourinho ile devam edeceğim. Jose Mourinho giderse, Alman ekolü getireceğim." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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