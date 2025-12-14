Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig 16. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Kocaelispor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. Maçta her iki takım da birkaç gol pozisyonu yakaladı ancak başarılı olamadı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Ali Can Alp
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Esgaio, Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Johnson, Kranevitter, Doh, Serginho, Berkay Özcan, Fofana
Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Haidara, Show, Keita, Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun
Sarı kartlar: Dk. 23 Balogh, Dk. 35 Show (Kocaelispor)
17. dakikada Serdar Dursun'un pasıyla topla buluşan Agyei'nin ceza sahası ön çizgisinin sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, iki direğe çarpıp oyun alanına döndü. Penaltı noktası civarında dönen topu önünde bulan Serdar Dursun'un vuruşunda Fatih Karagümrük savunması gole izin vermedi.
21. dakikada Johnson'ın pasıyla topla buluşan Fofana'nın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda Kocaelisporlu Smolcic, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Serginho'nun vuruşunda kaleci Jovanovic'in çeldiği meşin yuvarlağı Fatih Karagümrük savunması kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.