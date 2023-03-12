Haftalar sonra gelen galibiyet! Ankaragücü, Alanyaspor karşısında şeytanın bacağını kırdı

Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Başkent ekibi bu sonuçla 3 maç sonra galibiyete ulaştı. Alanyaspor ise Ersun Yanal ile çıktığı 2. maçında ilk mağlubiyetini yaşadı.

Mke Ankaragücü ile Alanyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ankara temsilcisi 2-0 kazandı.

SOWE VE MILSON GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmada Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ali Sowe ve 76. dakikada Milson kaydetti. Ankaragücü bu sonuçla ligde 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Ersun Yanal yönetiminde 2. maçına çıkan Alanyaspor ise ilk mağlubiyetini aldı.

ALANYA'NIN RAKİBİ FENERBAHÇE

Bu sonuçla birlikte MKE Ankaragücü, puanını 25'e yükseltti. Alanyaspor ise 28 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Ankaragücü, Sivasspor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.