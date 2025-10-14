Haftalar önce kovulan Mourinho Fenerbahçe'yi yine karıştırdı

Süper Lig'de sezona istikrarsız bir başlangıç yapan ve milli araya lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde giren Fenerbahçe'de, fiziksel test sonuçları alarm verdi.

SONUÇLAR ÇOK KÖTÜ

Son yapılan laktat testinde, futbolcuların dayanıklılık seviyelerinin düşük olduğu ve laktik asit değerlerinin normalin üç katına kadar çıktığı belirlendi. Teknik direktör Domenico Tedesco, test sonuçlarını görünce adeta şoke oldu. Özellikle bazı oyuncuların 14-15 seviyesindeki yüksek laktat değerleri, takımın fiziksel olarak hazır olmadığını ortaya koydu.

FATURA MOURINHO'YA KESİLDİ

Yönetim ve teknik heyet, bu durumun temel nedeninin Jose Mourinho döneminde yapılan verimsiz hazırlık kampı olduğunu düşünüyor.

Mourinho yönetiminde kampın planlamasında yeterli yükleme yapılmadığı, bazı oyuncuların kondisyon açısından geride kaldığı öne sürüldü. Tedesco ve ekibi, sezonun ikinci yarısına kadar fiziksel açığı kapatmak için özel bir program hazırlarken, faturanın Mourinho'ya kesildiği ifade edildi.

KAMP VERİMSİZ GEÇTİ

Kaynaklara göre, Mourinho döneminde hem antrenman yoğunluğu hem de bireysel kondisyon çalışmalarında ciddi aksaklıklar yaşandı. Yeni teknik ekip, oyuncuların fiziksel değerlerini toparlamak için milli arada özel yükleme antrenmanları ve kondisyon programları uygulamaya başladı.

LAKTAT TESTİ NEDİR?

Laktat testi, futbolcuların dayanıklılık ve fiziksel kapasitesini ölçmek amacıyla yapılır. Vücut efor sarf ettiğinde kaslarda laktik asit birikir; bu asidin kanda yükselmesi, futbolcunun ne kadar zorlandığını gösterir. Normal şartlarda bu değerin 5 civarında olması beklenirken, Fenerbahçe'de bazı futbolcularda 14-15 seviyesine kadar çıkması dikkat çekti.

TEDESCO'DAN YENİ PROGRAM

Teknik direktör Tedesco, fiziksel eksiklikleri gidermek için milli ara boyunca yüksek tempolu antrenmanlar, beslenme planı revizyonu ve performans takip sistemi oluşturdu. İtalyan çalıştırıcının hedefi, devre arasına kadar takımın fiziksel seviyesini zirveye taşımak ve ikinci yarıya hazır bir kadroyla girmek.