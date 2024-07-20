HADAK Spor Kulübü Dağ Kayağı Sporcuları Yüksek İrtifa Kampında Hazırlanıyor

Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübüne (HADAK) bağlı 15 kişilik dağ kayağı sporcusu yeni sezona 2 bin 800 metre rakımlı Sütdonduran Yaylası'nda yüksek irtifa kampı yaparak hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Belediye Başkanı ve aynı zamanda HADAK Başkanı olan Bilal Özdoğan, sporcuların kayak dalında birçok başarıya imza attığını ifade etti.

Sütdonduran Yaylası'nın sporcuların hem fiziksel hem de mental olarak gelişmesine olanak sağladığını anlatan Özdoğan, yaklaşan yarışmalara iyi şekilde hazırlanmayı amaçladıklarını kaydetti.

HADAK Spor Kulübü antrenörü Gülay Bölükbaşı ise sporcuların dayanıklılığını ve performansını artırmayı hedeflediklerini dile getirerek, kampın çok verimli geçtiğini ve sporcuların motivasyonlarının yüksek olduğunu kaydetti.