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Hacıosmanoğlu, Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan takımlardan birini ikna etti

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Fenerbahçe ve Kasımpaşa hakkında açıklama yaptı. Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada Kasımpaşa'nın kupaya katılacağını ancak Fenerbahçe'nin düşünmek için süre istediğini belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Fenerbahçe ve Kasımpaşa hakkında açıklama yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını açıklamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada Kasımpaşa'nın katılacağını ancak Fenerbahçe'nin düşünmek için süre istediğini belirtti.

"FENERBAHÇE SÜRE İSTEDİ"

Hacıosmanoğlu, "Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmama niyetleri vardı. Bu istek üzere onlarla görüştük. Fenerbahçe'nin geçen sene aldığı bir karar vardı. Kasımpaşa'nın ise bildirim yapmıştı, bu sene de yenilemiştiler. İki takımın durumu ayrı. Kasımpaşa, mağduriyetlerinin olduğunu ve giderlerin çok olduğunu, Türk futbolunun marka değerine katkı sağlamak için federasyonun bu girişimine olumlu cevap verdi. Türkiye Kupası'na katılacaklar. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, kurumsal bir karar aldıklarını, kurumsal aldıkları karar nedeniyle yönetim kurulu ve genel kurul ile görüşeceklerini söyledi ve süre istediler. İnanıyorum ki o gelişmeden sonra olumlu bir karar verecekler. İnşallah öyle olur" dedi.

Hacıosmanoğlu, Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan takımlardan birini ikna etti
Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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