Hacılar Erciyesspor Rüstempaşaspor'u mağlup etti

Hacılar Erciyesspor antrenörü Emin Altındağ, Rüstempaşaspor karşısında erken gelen goller ile 3 puanı aldıklarını söyledi.

Bölgesel Amatör Lig 11.Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor, ilk yarının son maçında sahasında oynadığı ve 6-2 kazandığı Rüstempaşaspor galibiyetinin morali içerisinde. Hacılar Erciyesspor antrenörü Emin Altındağ, grubun sürpriz takımı olarak gördükleri Rüstempaşaspor maçına iyi hazırlandıklarını ifade ederek, "Zor geçecek müsabakada bulduğumuz erken goller, galibiyeti bize getirdi. Bu tür müsabakalarda skoru bulunca maç daha da kolay oluyor. Oyuncularımı kutluyorum. Artık tüm planlarımızı ligin ikinci yarısı için yapacağız" dedi. - KAYSERİ