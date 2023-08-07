Hacılar Erciyesspor, Osman Şentürk'ü transfer etti

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hacılar Erciyesspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Takım, Osman Şentürk ile anlaşarak futbolcuyu kadrosuna kattı.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hacılar Erciyesspor bir transfer daha yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda 10 futbolcu ile anlaşmaya varan ve imzalar attıran Hacılar Erciyesspor transfere doymuyor. Sarı lacivertli takım, Bölgesel Amatör Lig'de başarılı bir sezon geçirmek için transfer görüşmelerine devam ediyor. Hacılar Erciyesspor yönetimi yaptığı girişimler sonucunda Osman Şentürk ile her konuda anlaşarak futbolcuyu renklerine bağladı. - KAYSERİ