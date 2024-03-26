Üye Girişi
Haberler

Hacılar Erciyesspor Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 21. hafta maçında Hacılar Erciyesspor deplasmanda Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Yeşiltepe 1 nolu Sentetik saha

Hakemler: Hacı Hanifi, Murat Çam Ali Kemal Sarıkçıoğlu

Malatyaspor: Ali Rıza Kırmızıtaş, Doğancan Memicil, Fatih Uludağ, Erhan Gözetlik Alperen Kılıç (Semih Acar dk.3), Veysel Gümüş (Fazlı Ayan dk.46), Oğuzhan Nemli, Emir Yen, Serdar Aslan, Gökhan Özer (Ömer Halis Güven dk.70), Bilal Barman (Berkay Yüksel dk.70)

Hacılar Erciyesspor: Batuhan Kaya, Eray Tokat, Hüseyin Öz, Yunus Öztürk, Yusuf Karaboğa, İlkay Kartal, Yasin Turgutalp, Ahmet Zekeriyya Kartal, Hakan Albayrak (Dursun Erdem Yıldız dk.90+1), Bora Barlas, Enes Kılıç (Selim Başev dk.71)

Gol: Hüseyin Öz (Dk.77 kk.) (Hacılar Erciyesspor)

Kırmızı Kartlar: Serdar Aslan (Dk.90+2) (Malatyaspor), Yunus Öztürk (Dk.90+2) (Hacılar Erciyesspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Serdar Aslan Malatyaspor Hüseyin Öz Hacılar Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yusuf Sifil kimdir? İYİ Parti Kars Sarıkamış Belediye Başkan adayı Yusuf Sifil kimdir? Özkan Arduç kimdir? İYİ Parti Kars Kağızman Belediye Başkan adayı Özkan Arduç kimdir? Enver Akkaya kimdir? İYİ Parti Kars Arpaçay Belediye Başkan adayı Enver Akkaya kimdir? 27 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 27 Mart Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Mart Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! LGS son başvuru ne zaman? LGS başvuru nasıl yapılır? Liselere Geçiş Sınavı ne zaman? Buse Terim boşandı mı? Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı neden boşandı? Buse Terim ne dedi? 2. ara tatil ne zaman? Nisan ayı ara tatil hangi gün başlıyor? 2024 ARA TATİL TARİHLERİ! Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Nisan ayı memur maaşı ne zaman ödenecek? Cübbeli Ahmet Hoca'ya ne oldu? Sağlık durumu nasıl? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi? Yargıtay başkanlık seçiminde 5. turu kim kazandı? Yargıtay başkanı seçildi mi? Seçimlerde İstanbul'u kim kazanacak? 31 Mart'ta İmamoğlu mu Kurum mu galip gelecek? 9 anket şirketinin sonuçları açıklandı...
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title