Hacılar Erciyesspor, forvet Eren Torbalı'yı transfer etti

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Hacılar Erciyesspor, dış transferde Kayserigücü FK'dan forvet Eren Torbalı'yı kadrosuna kattı.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Hacılar Erciyesspor'dan bir takviye daha. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertliler bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hacılar Erciyesspor son 2 sezondur Süper Amatör Küme takımlarından Kayserigücü FK forması giyen 1998 doğumlu forvet Eren Torbalı'yı kadrosuna kattı. Kocasinan Şimşekspor, Kayserispor, Konyaspor MKE Kırıkkalespor, Kocasinan Ülküspor, Mucur Yabanlıspor, Ayazağaspor, Yahyalıspor Özvatan Gençlikspor ve Kayserigücü FK takımlarında forma giyen Eren Torbalı 2023-2024 sezonunda Hacılar Erciyesspor forması giyecek.

Kayserigücü Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Sporcumuz Eren Torbalı'nın transferi için Bölgesel Amatör Lig ekiplerimizden Hacılar Erciyesspor ile anlaşma sağlanmıştır. Sporcumuz Eren Torbalı'ya bu zamana kadar takımımıza vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ederi, yeni takımında başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ