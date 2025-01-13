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Hacılar Erciyesspor, Amaratspor'u 3-2 Geçti

Hacılar Erciyesspor, Amaratspor'u 3-2 Geçti
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Kayseri Şeker Süper Amatör Küme A Grubu'nda oynanan karşılaşmada Hacılar Erciyesspor, Amaratspor'u 3-2 mağlup etti. Maçta toplam 5 gol atılırken, 5 kırmızı kart çıktı.

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme A Grubu'nda ligin 11. haftasında Amaratspor ile Hacılar Erciyesspor karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı ve 5 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmayı kazanan 3-2'lik sonuçla Hacılar Erciyesspor oldu.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Hacı Güverti, İbrahim Bayram, Kemal Hattioğlu

Amaratspor: M. Ali, Yusuf Kaya, Enes Güler, Okan Gürkan Yeter, Behçet Ekici, Mustafa Enginer (Karahan Hamurcu dk. 42), İsmail Aydoğdu (Osman Rızvan dk. 86), Efehan Çimen (Emre Ağırbaş dk. 86), Hamza Çakır, Yasin Dumlu (Zekeriya dk. 90), İsmail Efe

Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Sefa Şahin, Yaşar Çam, Nurettin Murat, Said Emre Gündoğan, Ali Buğra Gökşen, Resul Kahriman (Yasin tarım dk. 90), Abdullah Gürbüz, Alper Durdu, Cüneyt Egemen Karagöz (Metin Çakıcı dk. 90), Batuhan Bozkurt Bolat (Buğrahan Duğan dk. 56)

Goller: Karahan Hamurcu (dk. 53), Emre Ağırbaş (dk. 90+4) (Amaratspor), Said Emre Gündoğan (dk. 23), Alper Durdu (dk. 68), Cüneyt Egemen Karagöz (dk. 80) (Hacılar Erciyesspor)

Kırmızı Kartlar: İsmail Efe, Okan Gürkan Yeter, Enes Güler (Amaratspor), Abdullah Gürbüz, Alper Durdu (Hacılar Erciyesspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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