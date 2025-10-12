Haberler

Güzide Gebzespor'da Şok Ayrılık: Başkan Yusuf Öztürk Görevden Ayrıldı

Güzide Gebzespor'da Şok Ayrılık: Başkan Yusuf Öztürk Görevden Ayrıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider durumda olan Güzide Gebzespor'da kulüp başkanı Yusuf Öztürk görevini bıraktığını açıkladı. Öztürk, taraftara yaptığı çağrıda, kulübü çıkarları için kullanmak isteyenlere prim vermemeleri gerektiğini belirtti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Güzide Gebzespor'da şok ayrılık yaşandı. Kulüp başkanı Yusuf Öztürk "Gebzespor'u çıkarları için kullanmak isteyenlere prim vermeyin" açıklamasıyla görevi bıraktığını ilan etti

Bu yıl 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden lider Güzide Gebzespor'da beklenmedik ayrılık yaşandı. Sezona iyi başlayan ve bugünkü 8. hafta karşılaşmasında evinde Isparta 32 Spor ile 1-1 berabere kalan Güzide Gebzespor'da kulüp başkanı Yusuf Öztürk görevi bıraktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı sitemkar paylaşımda taraftara da çağrıda bulunan Öztürk, "Canımdan çok sevdiğim Gebzespor'dan ayrılma vakti. Taraftara tek tavsiyem var; Gebzespor'u çıkarları için kullanmak isteyenlere prim vermeyin. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Bakanlığın tağşiş listesine tekrar tekrar girdiler! Bu markaları evinize sokmayın

Bu markaları evinize sokmayın! Defalarca hileli ürünle yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Takım'da büyük kriz! Berke Özer izinsiz olarak kamptan ayrıldı

Yıldız futbolcu kampı terk etti! Gerekçesi olaydan daha skandal
Bakanlığın tağşiş listesine tekrar tekrar girdiler! Bu markaları evinize sokmayın

Bu markaları evinize sokmayın! Defalarca hileli ürünle yakalandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.