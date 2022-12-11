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Gurur duyulan evlatlar! Faslı yıldız ve annesinin dansı dünyayı mest etti

Spor Haberleri

Faslı futbolcular Dünya Kupası'nda yarı finale kalmanın coşkusunu aileleriyle kutladılar. Boufal ve annesinin yaptığı dans, Katar'daki tribünleri coşturdu. Yürek ısıtan anlar dünya basınında gündem oldu.

Dünya Kupası'nda Fas fırtınası esiyor. Kanada, Belçika ve Hırvatistan'ın olduğu gruptan lider çıkan Fas, İspanya ve Portekiz'i eleyerek destan yazdı.

Gurur duyulan evlatlar! Faslı yıldızın annesiyle yaptığı dans tribünleri mest etti

GOL YEMEDİLER

Fas, turnuvada Belçika, Hırvatistan, İspanya ve Portekiz'den gol yemeyerek adeta savunma dersi verdi. Zaferleri sahanın içinde aileleriyle kutlayan Fas'ta gelenek devam etti.

Gurur duyulan evlatlar! Faslı yıldızın annesiyle yaptığı dans tribünleri mest etti

ANNESİYLE DANS ETTİ

Faslı futbolcuların aileleri galibiyetten sonra sahaya girdi. Boufal ve annesinin dansı ise kutlamanın en keyifli anı oldu. Yürek ısıtan anlara Katar tribünleri de coşkuyla katkı verdi.

Gurur duyulan evlatlar! Faslı yıldızın annesiyle yaptığı dans tribünleri mest etti

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Fas Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Saygun Kabakoz :

Mutluluk bu ya,futbol bahane

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acili biber:

Cok duygulandim bütün ümetti muhammedin analarin elerinden öperim insallah dünya kupasi size nesip olur size basarilar darisi diyer güzel islam devletlerin takimlarin basina amin allaha emanet olun kardeslerim

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