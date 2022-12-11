Gurur duyulan evlatlar! Faslı yıldız ve annesinin dansı dünyayı mest etti

Faslı futbolcular Dünya Kupası'nda yarı finale kalmanın coşkusunu aileleriyle kutladılar. Boufal ve annesinin yaptığı dans, Katar'daki tribünleri coşturdu. Yürek ısıtan anlar dünya basınında gündem oldu.

Dünya Kupası'nda Fas fırtınası esiyor. Kanada, Belçika ve Hırvatistan'ın olduğu gruptan lider çıkan Fas, İspanya ve Portekiz'i eleyerek destan yazdı.

GOL YEMEDİLER

Fas, turnuvada Belçika, Hırvatistan, İspanya ve Portekiz'den gol yemeyerek adeta savunma dersi verdi. Zaferleri sahanın içinde aileleriyle kutlayan Fas'ta gelenek devam etti.

ANNESİYLE DANS ETTİ

Faslı futbolcuların aileleri galibiyetten sonra sahaya girdi. Boufal ve annesinin dansı ise kutlamanın en keyifli anı oldu. Yürek ısıtan anlara Katar tribünleri de coşkuyla katkı verdi.