Güroymaklı Ahmet Yasin Aydemir Okul Sporları Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birincisi

Karabük'ün ev sahipliğinde yapılan Okul Sporları Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği yarışmasına katılan Güroymaklı Ahmet Yasin Aydemir, Türkiye şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığının 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan ve Türkiye geneli gerçekleştirilen Okul Sporları Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda yapıldı. Üç gün süren yarışmaya Bitlis'in Güroymak ilçesinden katılan Günkırı Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ahmet Yasin Aydemir, rakiplerini eleyerek Türkiye şampiyonu oldu. - BİTLİS