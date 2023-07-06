Ata sporu olan güreşin ana malzemesi ve pehlivanın yol arkadaşı kıspetlerde, Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi talep yoğunluğu yaşanıyor. Kıspet diken ustalar, pehlivanların kıspetlerini el işçiliği ve ustalıkla işleyerek geleceğe taşıyor.

- Güreşçinin olmazsa olmazı kıspetçilerde yoğunluk

EDİRNE - Ata sporu olan güreşin ana malzemesi ve pehlivanın yol arkadaşı kıspetlerde, Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi talep yoğunluğu yaşanıyor.

Dualarla çayırda güreşecek pehlivanların kıspetleri, mesleğin son temsilcileri olan ustaların ellerinden çıkıyor. Kırkpınar ve Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki er meydanlarında mücadele veren pehlivanlara kıspet diken ustalar, Edirne'deki yerlerini de aldı. Pehlivan kayıtlarının başlaması ile birlikte Mimar Sinan Spor Salonu önünde çadır kuran kıspet ustaları, gece gündüz demeden dikim ve işleme yapıyor.

Ustalarının ellerinde kültürel bir meslek olarak geleceğe taşınan ve pehlivan pantolonu olarak bilinen kıspet, el işçiliği ve ustalıkla işleniyor. Türkiye'nin sayılı kıspet ustaları, geleneksel el yapımı kıspet üretiminin devamı için mücadele veriyor.

"Pırpıt yerine, kıspet giyerek güreşmek istiyorlar"

Türkiye'nin 2010 yılı 'Yaşayan İnsan Hazineleri' arasında yer alan Çanakkaleli kıspet ustası İrfan Şahin'in çıraklarından olan Celal Keleş, 12 yıldır bu işi yaptığını belirtti. Samsun'dan kıspet satışı için geldiğini ifade eden Celal Keleş, bu sezon satışların oldukça iyi olduğunu söyleyerek, "Paça dediğimiz kısım ince deriden yapılır. Kıspet ise yumuşak deriden yapılır. Kıspet pehlivanın kilosuna boyuna göre yapılır. Pehlivan telefonda ölçülerini verir. Arkasına ne yazılacağını söyler. 3 günde yaparız, kargo ile adresine göndeririz" dedi.

Tamamen el sanatı olan bir mesleği icra ettiğine dikkat çeken Keleş, "Samsun'dan geliyoruz. Pehlivanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz, kesimle alakalı, pehlivanın fiziğiyle alakalı.. Fiyatlarımız 5 bin TL'den başlıyor. Derinin desimetre karesi fiyatı, içine koyduğumuz malzemeler, ip parası, elemanların maaşı olduğu için şu anda 5 binden başlıyor. Güzel talep var, özellikle çocuk grubunda güzel talepler var. Kendileri pırpıt istemiyor, direkt kıspetten başlamak istiyorlar" diye konuştu.

Kıspet almaya Antalya Korkuteli'nden gelen Bayram Turan, "Bugün buraya güreşler için geldim. Kayıtlar bitince kıspetimi de alıp yarın güreşlere gideceğim. Fiyatlar kalitesine göre değişiyor. Bütçemize göre olanı alacağız" şeklinde konuştu.