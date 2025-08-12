Güreş ve Boks Federasyonlarından Dayanışma Ziyareti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre samimi ortamda gerçekleşen görüşmede dayanışma vurgusu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akgül, boksta son yıllarda elde edilen başarılara işaret ederek "Boks da tıpkı güreş gibi ülkemizin köklü ve gurur verici branşlarından biri. Sporun her alanında dayanışma içinde olmak bizleri daha da güçlendiriyor. Suat başkana ve ekibine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hekimoğlu ise Taha Akgül gibi olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu bir başkanı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti:

"Taha Akgül, hem sporculuğuyla hem de yöneticiliğiyle Türk sporunun örnek isimlerinden. Güreş, ülkemizin ata sporu olarak her zaman gönlümüzde ayrı bir yere sahip. Bizler de boks olarak aynı azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. İki branş arasındaki dostluk ve dayanışma, genç sporcularımıza ilham olacaktır."