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Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'den Ali Cengiz'e Geçmiş Olsun Ziyareti

Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'den Ali Cengiz'e Geçmiş Olsun Ziyareti
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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, başarılı bir ameliyat geçiren milli güreşçi Ali Cengiz'i hastanede ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve sporcunun en kısa sürede minderlere dönmesi için temennilerini iletti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, ameliyat olan milli güreşçi Ali Cengiz'i ziyaret etti.

Milli sporcu Ali Cengiz'in başarılı bir ameliyat geçirmesinin ardından Acıbadem Hastanesi'nde ziyaret eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, doktorlardan tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı. Akgül, Ali Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşarak minderlere dönmesi için temennilerini iletti.

Federasyondan yapılan açıklamada ise, "Türkiye Güreş Federasyonu olarak, sporcumuzun yanında olmaya ve gerekli tüm desteği sağlamaya devam ediyoruz. Ali Cengiz'e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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