Milli karatecilerden Gürcistan'da 2 madalya

Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenen Karate 1 Seri A müsabakalarında milli sporculardan Hira Nur Temizel gümüş, Kutluhan Duran bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'de gerçekleştirilen Karate 1 Series A müsabakalarında kadınlar kumite 50 kiloda mücadele eden Hira Nur Temizel, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkekler katada mücadele eden Kutluhan Duran ise bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
